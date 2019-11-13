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Новости. Общество
18:20, 13 Ноября 2019
фото: администрация Петрозаводска

Нелегальные предприниматели лишились точек торговли в Петрозаводске

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Два ларька демонтированы в Петрозаводске, сообщили в городской администрации.

13 ноября состоялся очередной рейд по местам несанкционированной торговли в Петрозаводске. Специалисты городского управления потребительского рынка совместно с сотрудниками "Автоспецтранса" произвели демонтаж бесхозных торговых объектов на ул. Древлянка, 18 и ул. Антикайнена, 34.

Ящики, остовы от палаток, камни погрузили в машину и вывезли на площадку муниципального предприятия.


администрация Петрозаводска

Администрация Петрозаводска вновь призывает жителей столицы Карелии не посещать места несанкционированной торговли. В таких точках реализуются товары без сопроводительной документации, подтверждающей их качество и происхождение.

Кроме того, торговлю ведут физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, а также не имеющие санитарных книжек.

Рейды по пресечению нелегальной торговли, в том числе с участием представителей государственных надзорных и контрольных органов и муниципальных инспекторов, будут продолжены.

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Комментарии

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кир
2019-11-13 18:54:27
В цифровом веке власть не знает, где люди живут, чем занимаются и как платят налоги. Офигеваю от средневековой действительности. :)
новый
2019-11-13 18:36:47
Победа вселенского масштаба. Хде Поташов ?
Гость
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