Нелегальные предприниматели лишились точек торговли в Петрозаводске

Два ларька демонтированы в Петрозаводске, сообщили в городской администрации.

13 ноября состоялся очередной рейд по местам несанкционированной торговли в Петрозаводске. Специалисты городского управления потребительского рынка совместно с сотрудниками "Автоспецтранса" произвели демонтаж бесхозных торговых объектов на ул. Древлянка, 18 и ул. Антикайнена, 34.

Ящики, остовы от палаток, камни погрузили в машину и вывезли на площадку муниципального предприятия.



администрация Петрозаводска

Администрация Петрозаводска вновь призывает жителей столицы Карелии не посещать места несанкционированной торговли. В таких точках реализуются товары без сопроводительной документации, подтверждающей их качество и происхождение.

Кроме того, торговлю ведут физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, а также не имеющие санитарных книжек.

Рейды по пресечению нелегальной торговли, в том числе с участием представителей государственных надзорных и контрольных органов и муниципальных инспекторов, будут продолжены.