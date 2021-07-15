«Нелепой случайностью» назвал водитель Артем Гашков совершенное им смертельное ДТП, в котором погибли две женщины

В судебном заседании 16 июля виновник смертельного ДТП Артем Гашков принес извинения представителю 15-летнего сына погибшей Ольги Ивановой.

Ранее мы рассказывали о резонансном судебном процессе в петрозаводском суде над водителем Артемом Гашковым.

Напомним, что ночью 19 сентября прошлого года он на огромной скорости сбил двух молодых женщин, которые скончались на месте происшествия.

В судебном заседании 16 июля была допрошена представитель 15-летнего сына одной из погибших – Ольги Ивановой. Она подтвердила заявленный ее близкими иск о взыскании с Гашкова миллиона рублей за моральный вред и сказала, что подсудимый заслуживает сурового наказания. После этого взявший слово сам Артем Гашков сообщил, что выплатил 50 тысяч рублей на похороны женщины, принес извинения ее близким и заявил, что искренне раскаивается в совершенном.

"Это произошло случайно все", - сказал Артем Гашков, так и не согласившийся с выводами автотехнической экспертизы, что в момент ДТП скорость его автомобиля была не менее 142 км/час.

Однако факт, что автомобиль подсудимого ехал со скоростью свыше 100 км/час, суду подтвердил и свидетель, водитель Иван Москалев, в ту ночь пропустивший женщин, переходивших улицу Шотмана.

Следующее заседание по делу Гашкова назначено на 19 августа.