Реклама на сайте
Прислать новость
Черногория полностью открывается для туристов вопреки ситуации с коронавирусом в стране 15
15.05.2021 20:40
Пожарные не допустили распространения огня с хозпостроек на соседние строения в Петрозаводске 2
15.05.2021 17:13
В Петрозаводске мотоциклист врезался в «легковушку» (ФИДЕО) 5
Сегодня 08:59
Движение на участке, где произошла авария грузового поезда в Карелии, полностью восстановлено 2
15.05.2021 19:12
В Петрозаводске юноша на электросамокате сбил ребенка: у девочки перелом черепа (ВИДЕО) 4
Сегодня 10:48

«Нелюди! Бог вам судья!»: в Карелии вандалы устроили массовый погром на кладбище (ФОТО)

Новости. Криминал
14:28, 16 Мая 2021
фото: «Сегежа online…» / ВК
Загрузка...

В Сегеже неизвестные разгромили местное кладбище: повреждены несколько могил.

Жители Сегежи обнаружили, что на местном кладбище разгромлены несколько могил. Об этом информирует паблик «Сегежа online…».

«Нелюди!!! Бог вам судья!!! Первый поворот на кладбище, от мусорного контейнера направо вниз, стоит пустая бутылка водки и кругом разломаны памятники», — сообщает автор поста.

Стоит отметить, акты вандализма на сегежских кладбищах участились. Как выяснила «Столица на Онего», на данный момент неизвестные разгромили могилы на новом кладбище. При этом ранее вандалы надругались над местом захоронения ветерана Великой Отечественной войны Степана Льдинина, которое находится старом кладбище. Хулиганы разбили на три части плиту, которая была установлена на могиле бойца. Памятник был не только расколот на части, но и вырван из земли. На плите были обнаружены следы от ботинок. На могиле бойца в итоге был установлен новый монумент.

Также известно, что сегежское кладбище, где покоится герой войны Степан Льдинин, в целом пришло в упадок и находится в запустении. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2021-05-16 16:09:01
"работа" зомбоящика.
Саныч
2021-05-16 14:57:20
Тут уж начнешь понимать кира.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.05.2021, 15:54
Подростка, пропавшего более трех месяцев назад в Петрозаводске, нашли мертвым в лесу
09.05.2021, 17:37
Водитель, пострадавший в аварии с пожарной машиной, умер
12.05.2021, 16:33
МЧС Карелии показало аварию на железной дороге, где с рельсов сошли 19 вагонов (ФОТО и ВИДЕО)
15.05.2021, 14:30
Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах
09.05.2021, 16:35
Пожарная машина снесла легковой автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
15.05.2021, 13:51
Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц

Чтиво

10.05.2021 16:23
Без политики
Сергей Шугаев: «О войне они ничего не рассказывали…»
Бывший начальник Главного управления МЧС России по Карелии, генерал-майор Сергей Шугаев рассказал о своих родных-фронтовиках, о том, почему он решил стать военным и о попытках переписать историю.
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 6
07.05.2021 08:54
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»