«Нелюди! Бог вам судья!»: в Карелии вандалы устроили массовый погром на кладбище (ФОТО)

В Сегеже неизвестные разгромили местное кладбище: повреждены несколько могил.

Жители Сегежи обнаружили, что на местном кладбище разгромлены несколько могил. Об этом информирует паблик «Сегежа online…».

«Нелюди!!! Бог вам судья!!! Первый поворот на кладбище, от мусорного контейнера направо вниз, стоит пустая бутылка водки и кругом разломаны памятники», — сообщает автор поста.

Стоит отметить, акты вандализма на сегежских кладбищах участились. Как выяснила «Столица на Онего», на данный момент неизвестные разгромили могилы на новом кладбище. При этом ранее вандалы надругались над местом захоронения ветерана Великой Отечественной войны Степана Льдинина, которое находится старом кладбище. Хулиганы разбили на три части плиту, которая была установлена на могиле бойца. Памятник был не только расколот на части, но и вырван из земли. На плите были обнаружены следы от ботинок. На могиле бойца в итоге был установлен новый монумент.

Также известно, что сегежское кладбище, где покоится герой войны Степан Льдинин, в целом пришло в упадок и находится в запустении.