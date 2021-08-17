Немного дождя и солнца ждет жителей Карелии

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на воскресенье, 22 августа.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью +10, +12°С, днем +17, +19°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода и небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный, днем на севере северо-восточный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью +7, +12°С, днем +15, +20°С, на севере +10,+15°С.