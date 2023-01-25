Необратимая старческая болезнь поражает детей

Деменция может поразить не только людей в пожилом возрасте, но и детей до 18 лет.

Как сообщает Lenta.ru, о необратимой старческой болезни в своем Telegam-канале рассказал врач Леонид Доронин.

По его словам, у многих деменция ассоциируется с пожилыми людьми, так как чаще всего от этого заболевания страдают именно они. Однако существует и редкая форма заболевания, от которой страдают дети. Больной ребенок оказывается дезориентированным, неспособным контролировать эмоции, физическую и умственную деятельность.

Начинается болезнь с группы редких генетических заболеваний, называемых нейрональными цероидными липофусцинозами (НЦЛ). Они вызывают серьезную нейродегенерацию в центральной нервной системе и сильно бьют по нейронам.

Доронин отметил, что лечения от поражающего детей слабоумия пока нет.