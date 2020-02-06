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"Неопределенное прошлое формирует настоящее, которое не дает возможности развиться будущему"

Новости. Общество
10:38, 07 Февраля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Доцент Петрозаводского университета Ирина Такала обеспокоена идеологизацией отечественной истории.

Развернувшиеся "войны памяти" усугубляют политическую ситуацию внутри страны. Об этом заявила известный карельский историк Ирина Такала, выступая на презентации своей книги "В поисках социалистического Эльдорадо: североамериканские финны в Советской Карелии 1930-х годов", состоявшейся в Национальном музее республики вечером 5 февраля.

"Государство настаивает на образах выдающегося прошлого, и этим пытаются вытеснить все остальное, – сказала доцент Петрозаводского университета. – Все больше наша страна идеологизируется, и идеология становится исторической. При этом идеология эксплуатирует не собственную историю, а мифы и научные гипотезы, а в результате получается так, что историки-профессионалы и люди, общественные организации, которые работают с трудной памятью, с трудным трагическим, травматическим прошлым, начинают рассматриваться государством и частью общества просто уже как, сами знаете популярное нынче слово, иностранные агенты. Но даже не это самое опасное для нас сегодня, как мне кажется, а самое опасное – то, что такое неопределенное прошлое формирует настоящее, которое не дает возможности развиться будущему".

Книга историков Алексея Голубева и Ирины Такала "В поисках социалистического Эльдорадо: североамериканские финны в Советской Карелии 1930-х годов" впервые вышла в 2014 году на английском языке в издательствах университета штата Мичиган (США) и университета Манитобы (Канада). Нынешнее издание представляет собой ее русский перевод.

Читайте подробнее в статье "Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Juniper59
2020-02-07 10:52:43
Стопроцентно права.
Но сейчас набегут с говномётами те, для комфорта которых это делается, и зальют всё помоями.
Гость
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