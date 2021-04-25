Неопытный водитель устроила ДТП в Петрозаводске, в котором пострадал младенец

На набережной Варкауса женщина на иномарке протаранила припаркованный автомобиль, в результате 3-месячный ребенок получил травмы, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В минувшее воскресенье, 25 апреля, в 15.18 в районе дома № 25 по набережной Варкауса водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, со стажем вождения менее года, неправильно выбрала скорость движения, в результате чего не справилась с управлением и совершила наезд на стоявший автомобиль BMW X4 .

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил 3-месячный пассажир Chevrolet.

Ребенок находился на переднем пассажирском сиденье, с правой стороны в детском удерживающем устройстве, был пристегнут ремнем безопасности.