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Неожиданный продукт для долголетия раскрыл 111-летний мужчина

Новости. Общество
19:40, 18 Мая 2021
фото: © pixabay.com
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Старейший житель Австралии поделился неожиданным продуктом, в котором кроется залог его долгой жизни.

Старейший из ныне живущих австралийцев Декстер Крюгер (Dexter Kruger) назвал неожиданный продукт для долголетия. Его слова приводит Лента.ру со ссылкой на издание The Independent.

111-летний австралиец, проживающий в доме престарелых в городе Рома, штат Квинсленд, утверждает, что залог его долгой жизни кроется, помимо прочего, в регулярном потреблении особого деликатеса. «Куриные мозги. Как вы знаете, у куриц есть голова. А внутри нее — мозги. И это такие вкусные маленькие штучки», — отметил Крюгер в недавнем разговоре с журналистами.

Также мужчина ежедневно ест дюжину креветок, часто поет или что-то насвистывает. «Не переставай дышать, ешь три раза в день, и время само пройдет», — посоветовал он людям, желающим стать долгожителями.

Австралиец утверждает, что за его долгую жизнь хорошего было куда больше, чем плохого, хотя он застал обе мировые войны, Великую депрессию и многочисленные засухи. Он уверен, что человечество справится с пандемией COVID-19. «В моей сфере деятельности, а я работал с крупным рогатым скотом, мы решили много серьезных проблем с помощью вакцин. И здесь будет так же», — заявил Крюгер.

Он всю жизнь работал фермером, а в 86 лет, после смерти жены, начал писать книги и сочинять стихи. За это время из-под пера Крюгера вышло более 300 рассказов. Долгожитель выпустил 12 книг, последняя из них вышла на его 109-й день рождения. На данный момент австралиец работает над автобиографией.

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