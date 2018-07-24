Неплательщикам алиментов хотят запретить сдавать на права

Федеральная служба судебных приставов предложила отказывать должникам по алиментам в возможности сдать экзамен на право управления транспортными средствами до уплаты ими задолженностей.

Об этом сообщил глава ФССП Дмитрий Аристов.

"Иным ограничением к госуслуге может быть отказ в допуске к сдачи экзамена на право управления транспортными средствами. Ну, зачем ты идешь обучаться, все равно у тебя нет потенциальной возможности приобрести машину, потому что ты должен. Пока не погасишь долги по алиментам, будь добр, ходи пешком или экономь деньги и езди общественным транспортом", — сказал Аристов, чьи слова цитирует RNS.

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