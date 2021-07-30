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Непогода идет в Карелию

Новости. Погода
12:34, 02 Августа 2021
фото: © pixabay

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В ближайшие сутки на республику обрушатся сильные дожди и ветер.

Как рассказали «Столице на Онего» в карельском Гидрометцентре, в ближайшие сутки преимущественно по западным, ночью по юго-западным, а днем по северо-западным районам ожидаются очень сильные дожди.

«Непогода придет в первой половине ночи 3 августа. Выходит юго-западный циклон, через западные районы он будет смещаться на север. Он принесет очень сильные осадки. Возможны грозы. Ветер усилится до 15-ти, местами 20-ти, метров в секунду», — пояснили в карельском Гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, на 4 августа еще по северным районам местами ожидаются сильные дожди. А 5 августа на всей территории республики осадков уже не предвидится.

«Жары не будет. Но воздух прогреется до 15-20 градусов. Антициклон установится на несколько дней. Для августа будет комфортная погода», — отметили специалисты Гидрометцентра.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-08-02 14:15:38
Губер на радостях пропьет сто миллионов , выделенных на борьбу с лесными пожарами.
Меркельман
2021-08-02 13:56:46
Всевышний понял, что обещалки про субботу вызывают только смех, решил вмешаться, будем молиться, что хоть здесь прокола не будет!
театральный критик
2021-08-02 12:45:28
сомневаюсь в прогнозах местечковых синоптиков из пединститута
кир
2021-08-02 12:44:45
Полгода плохая погода, полгода - совсем никуда.(с)
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