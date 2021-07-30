Непогода идет в Карелию

В ближайшие сутки на республику обрушатся сильные дожди и ветер.

Как рассказали «Столице на Онего» в карельском Гидрометцентре, в ближайшие сутки преимущественно по западным, ночью по юго-западным, а днем по северо-западным районам ожидаются очень сильные дожди.

«Непогода придет в первой половине ночи 3 августа. Выходит юго-западный циклон, через западные районы он будет смещаться на север. Он принесет очень сильные осадки. Возможны грозы. Ветер усилится до 15-ти, местами 20-ти, метров в секунду», — пояснили в карельском Гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, на 4 августа еще по северным районам местами ожидаются сильные дожди. А 5 августа на всей территории республики осадков уже не предвидится.

«Жары не будет. Но воздух прогреется до 15-20 градусов. Антициклон установится на несколько дней. Для августа будет комфортная погода», — отметили специалисты Гидрометцентра.