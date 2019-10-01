Непогода надвигается на Карелию, предупреждает МЧС

Сильный ветер до 23 м/c обрушится на северо-восток республики 2 октября, сообщили в МЧС Карелии.

По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 2 октября в большинстве районов ожидается усиление северо-восточного и северного ветра, на юге - юго-западного и западного ветра порывами до 15-20 м/с, ночью и в первой половине дня в прибрежных районах северо-востока до 23 м/с.



Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.