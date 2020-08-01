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Непогода обрушится на Карелию

Новости. Общество
13:43, 02 Августа 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Ухудшение погодных условий ожидается уже ночью, сообщили в МЧС Карелии.

Ночью и утром 3 августа по юго-западным районам Карелии ожидаются сильные дожди.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Сортавальский районы.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

Общие рекомендации:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;
• ограничить поездки на личном автотранспорте;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;
• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

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