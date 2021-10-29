Непраздничная погода ждет жителей Карелии в нерабочие дни

Синоптики дали прогноз погоды на территории республики на ноябрьские праздники.

Объявленные с 30 декабря по 7 ноября нерабочие дни не порадуют жителей и гостей республики. На следующей неделе погодные условия будут под преимущественным влиянием циклонических процессов. В результате в Карелии будет преобладать облачная погода с частными осадками: по югу в виде дождя, по северу — дождя с мокрым снегом. Об этом «Столице на Онего» рассказали в карельском Гидрометцентре.

При этом сохранится теплая погода. Днем воздух будет прогреваться до +2,+7 градусов, ночью столбик термометра остановится на отметке +1, +6 градусов.

«Только к концу недели, с 6–7 ноября, ночные температуры будут до -2 градусов. А в остальное время погода будет как сегодня — непраздничная, солнышко вряд ли будет выглядывать», — отметили в карельском Гидрометцентре.