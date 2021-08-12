«Неприятный осадок»: Жительница Петрозаводска с ребенком два часа прождала автобус и уехала на такси

Петрозаводчанка с ребенком 1.40 не могла дождаться маршрутку №5 и написала в соцсети все что думала об автобусном сообщении города.

«Переехали жить в ваш город недавно. Живём на улице Беломорская. Чтобы с центра города попасть на свою улицу, приходится ждать очень долго маршрут № 5,так как ни на какой другой маршрутке не попасть. Вот сегодня с ребёнком ждали возле торгового центра на Ленина один час и сорок минут и так не дождались. На дворе 21 век, а с маршрутками беда. Вызвали такси и уехали. Казалось бы, такой город большой, красивый, сравнительно чистый и туристов много. Но вот такой не приятный осадок остался от поездки на ваших маршрутках», — написала горожанка в паблике «Подслушано в Петрозаводске».

Ранее прокуратура Петрозаводска в ходе проверки зафиксировала нарушения маршрутов и расписания работниками одной из транспортных компаний карельской столицы.