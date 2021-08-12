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«Неприятный осадок»: Жительница Петрозаводска с ребенком два часа прождала автобус и уехала на такси

Новости. Общество
13:25, 16 Августа 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Петрозаводчанка с ребенком 1.40 не могла дождаться маршрутку №5 и написала в соцсети все что думала об автобусном сообщении города.

«Переехали жить в ваш город недавно. Живём на улице Беломорская. Чтобы с центра города попасть на свою улицу, приходится ждать очень долго маршрут № 5,так как ни на какой другой маршрутке не попасть. Вот сегодня с ребёнком ждали возле торгового центра на Ленина один час и сорок минут и так не дождались. На дворе 21 век, а с маршрутками беда. Вызвали такси и уехали. Казалось бы, такой город большой, красивый, сравнительно чистый и туристов много. Но вот такой не приятный осадок остался от поездки на ваших маршрутках», — написала горожанка в паблике «Подслушано в Петрозаводске».

Ранее прокуратура Петрозаводска в ходе проверки зафиксировала нарушения маршрутов и расписания работниками одной из транспортных компаний карельской столицы.

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Комментарии

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Изя
2021-08-16 15:37:36
Верно пишет неравнодушная женщина , беда в Пятом поселке с автобусами ))) :)
David.
2021-08-16 15:09:43
Самокатчик на скотовозках не ездит!
Изя
2021-08-16 15:54:09
David., после последнего тарана и на самокате тоже , "сбитый лётчик" )))
User
2021-08-16 15:09:16
Все поправимо, если с самоката и каяка пересесть на автобус.
Os
2021-08-16 14:48:37
Это еще немного. Маршруты в городе постепенно исчезают, т.к. водителям невыгодно возить не полный салон и ни увеличивают интервал, но из-за этого пассажиры перестают ждать автобус и маршрут исчезает. Уже пропали 1, 4, 15, 20. Скоро исчезнут 2, 8, 12, 27, там по одной-две машины на маршруте и огромный интервал. 5 и 29 ходят потому, что они носят социальную функцию.
VladPTZ
2021-08-16 14:36:44
«Переехали жить в ваш город недавно. Живём на улице Беломорская."
Не удачный район для переезда выбрали, там всегда транспорт так ходит, я там прожил 7 лет и съехал. Там есть тропинка за 5 этажками, если перейти жд дорогу то на первомаймком транспорт ходит боле мене но лучше.
Горожанин
2021-08-16 14:05:04
В пятницу утром 5 троллейбус на Кукковке час ждал. С 7 утра, не час пик, пробок еще нет!
Изя
2021-08-16 15:38:24
Горожанин, сказал бы хоть , подвёз за недорого ))) :)
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