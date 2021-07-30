Непривитых туристов начали заселять в отели Сочи по новым правилам

В Сочи непривитые от коронавируса гости должны предоставить ПЦР-тест и согласиться на вакцинацию.

Невакцинированные туристы начали заселяться в отели Сочи по новым правилам, вступившим в силу с 1 августа, теперь непривитым от коронавируса гостям курорта требуется предоставить отрицательный ПЦР-тест и подписать форму добровольного согласия на прививку в течение трех дней после заселения, сообщает РИА Новости.

Гостям, не сделавшим прививку в указанный срок, грозит административная ответственность и штраф в размере до 30 тысяч рублей.

"Если гость добровольно согласен сделать вакцину в нашем городе, он привозит с собой отрицательный ПЦР-тест и здесь у нас заполняет такую вот форму добровольного согласия на вакцинацию", — сказала руководитель службы приема и размещения City Park Hotel Sochi Ирина Прощенко.

Ранее сообщалось, что, согласно изменениям в постановлении губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева "О введении режима повышенной готовности", с 1 августа туристы при заселении в отели должны будут предоставить сертификат о пройденной вакцинации, справку о перенесенном ковиде, либо медицинский отвод для тех, кому противопоказана вакцинация. Невакцинированные туристы письменно обязуются сделать прививку на курорте не позднее трех дней после размещения в гостинице.