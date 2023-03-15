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Несчастный случай с рабочим в Карелии привел к разрыву селезенки

Новости. Криминал
15:40, 17 Марта 2023
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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В Сегежском районе Карелии расследуется уголовное дело о несчастном случае на рабочем месте.

Прокуратура Сегежского района проверила, как соблюдаются требования охраны труда в фирме из Санкт-Петербурга, работающей на территории Карелии.

Проверка потребовалась после несчастного случая на производстве.

Установлено, что в январе во время ремонта дренажного конвейера, который используют при лесоподготовке, оборвалась цепь с крюком. Цепь ударила ремонтника.

Это привело к разрыву селезенки, у рабочего образовалось внутреннее кровотечение. Мужчину лечили в Сегежской ЦРБ, где определили последствия несчастного случая как тяжкий вред здоровью.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, рассказали в прокуратуре Карелии. 

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