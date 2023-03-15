Несчастный случай с рабочим в Карелии привел к разрыву селезенки

В Сегежском районе Карелии расследуется уголовное дело о несчастном случае на рабочем месте.

Прокуратура Сегежского района проверила, как соблюдаются требования охраны труда в фирме из Санкт-Петербурга, работающей на территории Карелии.



Проверка потребовалась после несчастного случая на производстве.



Установлено, что в январе во время ремонта дренажного конвейера, который используют при лесоподготовке, оборвалась цепь с крюком. Цепь ударила ремонтника.



Это привело к разрыву селезенки, у рабочего образовалось внутреннее кровотечение. Мужчину лечили в Сегежской ЦРБ, где определили последствия несчастного случая как тяжкий вред здоровью.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, рассказали в прокуратуре Карелии.