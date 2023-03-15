Несчастный случай с рабочим в Карелии привел к разрыву селезенки

В Сегежском районе Карелии расследуется уголовное дело о несчастном случае на рабочем месте.
Прокуратура Сегежского района проверила, как соблюдаются требования охраны труда в фирме из Санкт-Петербурга, работающей на территории Карелии.
Проверка потребовалась после несчастного случая на производстве.
Установлено, что в январе во время ремонта дренажного конвейера, который используют при лесоподготовке, оборвалась цепь с крюком. Цепь ударила ремонтника.
Это привело к разрыву селезенки, у рабочего образовалось внутреннее кровотечение. Мужчину лечили в Сегежской ЦРБ, где определили последствия несчастного случая как тяжкий вред здоровью.
Возбуждено и расследуется уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, рассказали в прокуратуре Карелии.
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