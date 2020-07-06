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Несколько бедных семей в Карелии получат деньги на жилье

Новости. Общество
18:20, 06 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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Попавшие в сложную ситуацию семьи получат социальную помощь, сообщили в Минсоцзащиты Карелии.

Состоялось заседание комиссии при правительстве Карелии по рассмотрению вопросов оказания адресной помощи семьям с детьми на основании социального контракта. 

Всего на заседании комиссии были рассмотрены документы в отношении 8 семей.

Было принято коллегиальное решение оказать помощь четырем семьям. В частности, оказать финансовую помощь семье с детьми из Калевалы на капитальный ремонт квартиры, а также помочь в приобретении квартир двум семьям из Петрозаводска. Многодетной семье из Прионежского района комиссия выделила деньги на приобретении жилого дома.

Напомним, в поселке Карелии семья с шестью маленькими детьми после расселения аварийного дома осталась ни с чем.

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