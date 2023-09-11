Несколько человек были спасены из пылающего дома в Петрозаводске

Пожар произошел вечером 11 сентября на Ключевой.

Огонь охватил квартиру в девятиэтажном доме на улице Судостроительная в Петрозаводске. Об этом «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии.

Сингнал на пульт дежурного поступил в 23.10 вечера 11 сентября. Через 7 минут пожарные были на месте. Всего со стихией боролись 18 спасателей, также на место прибыли полицейские и медики.

Из дома было спасено 12 человек, в том числе 2 детей. Они были выведены с применением средств индивидуальной защиты.

Огнем оказалась охвачена квартира на площади 10 квадратных метров. Причины пожара в настоящий момент устанавливаются.