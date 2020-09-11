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Несколько десятков человек на слушаниях обсудили схему теплоснабжения Петрозаводска

Новости. Общество
16:29, 12 Сентября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Проект актуализированной схемы теплоснабжения городского округа до 2032 года получил поддержку участников публичных слушаний с перевесом в шесть голосов.

В администрации Петрозаводска 7 сентября прошли публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения городского округа до 2032 года. По сути, жителям карельской столицы было предложено обсудить инвестиционную программу в области теплоэнергетики самого крупного муниципального образования республики, за реализацию которой им придется платить, в том числе, из своего кармана. Однако эта тема заинтересовала лишь три десятка горожан, причем едва ли не половину участников слушаний составили представители энергетических и коммунальных компаний, которые непосредственно связаны с реализацией схемы теплоснабжения.

У многих участников слушаний возникли вопросы не только к разработчику проекта актуализированной схемы теплоснабжения, но и городским властям. В частности, жителей карельской столицы интересовало, почему уровень оплаты тепловой энергии в Петрозаводске различается в разы – в зависимости от ее поставщика. Однако заместитель главы городского округа Андрей Бекелев, который проводил слушания, настолько не хотел их затягивать, что даже не дал времени на выступления в прениях и, прервав вопросы собравшихся, сразу перешел к голосованию.

Подробнее читайте в материале "Тарифу на тепло в Петрозаводске обещан рост с "опережающим темпом".

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