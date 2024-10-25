Несколько ДТП произошло за поселком Эссойла на ледяной корке

ДТП произошло в утренние часы на извилистом участке автодороги с перепадами высоты.

По словам очевидцев, после ночных заморозков на асфальте от Суоярви до Эссойлы наблюдалась ледяная корка. Температура воздуха была 0 +1֯ С, к тому же высокая влажность, накануне вечером прошёл дождь.

Автомобили ехали в сторону Суоярви. В районе правого поворота дороги, в конце спуска и начале подъёма, в течение получаса произошло несколько ДТП с участием трёх легковых и грузового автомобиля. Обстоятельства схожи — на скользкой дороге автомобиль заносило на полосу встречного движения и левую обочину, затем начинался «ритмический занос», автомобиль разворачивало и отбрасывало вправо за пределы дороги. Один легковой автомобиль опрокинулся. Ещё один легковой автомобиль остановился на правой обочине.

Чуть позже, двигающийся в попутном направлении самосвал КамАЗ, перевозивший на прицепе-трале трактор, также занесло сначала на левую обочину, затем автопоезд развернуло и он съехал в правый кювет, протаранив при этом стоявший на правой обочине ВАЗ-21099. Трал «заломило» поперёк дороги и опрокинуло на левый борт. ВАЗ-21099 отбросило вперед и влево на проезжую часть.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Движение по автодороге оказалось заблокировано на несколько часов.