Водителей Карелии предупреждают, что камер на «Коле» станет больше

Специалисты выбрали 14 новых участков на дорогах «Кола» и «Сортавала» для установки комплексов контроля за соблюдением ПДД, сообщили в правительстве Карелии.

Специалисты ФКУ Упрдор «Кола» вместе с сотрудниками ГИБДД определили места перспективной установки комплексов автоматического контроля за соблюдением ПДД. В ближайшее время эти участки будут отмечены знаками 6.22 «Автоматическая фотовидеофиксация».

Всего на дорогах Р-21 «Кола» и А-121 «Сортавала» в ближайшее время появится 14 таких участков.

Минувшим летом на федеральных автодорогах Карелии были смонтированы три новых электронных комплекса, определяющих превышение транспортными средствами скоростного режима движения и факты выезда на встречную полосу в зоне контроля.

Список действующих на федеральной трассе «Кола» комплексов фотовидеофиксации можно уточнить на официальном сайте ФКУ Упрдор «Кола».