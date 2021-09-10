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Водителей Карелии предупреждают, что камер на «Коле» станет больше

Новости. Общество
10:45, 16 Сентября 2021
фото: © ФКУ Упрдор «Кола»

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Специалисты выбрали 14 новых участков на дорогах «Кола» и «Сортавала» для установки комплексов контроля за соблюдением ПДД, сообщили в правительстве Карелии.

Специалисты ФКУ Упрдор «Кола» вместе с сотрудниками ГИБДД определили места перспективной установки комплексов автоматического контроля за соблюдением ПДД. В ближайшее время эти участки будут отмечены знаками 6.22 «Автоматическая фотовидеофиксация».

Всего на дорогах Р-21 «Кола» и А-121 «Сортавала» в ближайшее время появится 14 таких участков.

Минувшим летом на федеральных автодорогах Карелии были смонтированы три новых электронных комплекса, определяющих превышение транспортными средствами скоростного режима движения и факты выезда на встречную полосу в зоне контроля.

Список действующих на федеральной трассе «Кола» комплексов фотовидеофиксации можно уточнить на официальном сайте ФКУ Упрдор «Кола».

 
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Комментарии

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David.
2021-09-16 11:24:33
Какая безопасность? Чистая обдираловка! Но в общем пофиг есть радар-детектор и есть "Стрелка".
Горожанин
2021-09-16 10:50:44
Вот только не ясно - будет трасса более безопасной, или сбор денег увеличится?
Гость
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