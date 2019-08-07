Несколько преступлений было совершено на месте съемок фильма в Карелии

С места съемок фильма в Кондопожском районе воровали декорации, сообщили в МВД Карелии.

Вполицию Кондопожского района с начала лета поступило несколько сообщений о том, что на месте съемок фильма было похищено имущество – были вывезены части декораций. В двух случаях сотрудники полиции пресекли факты хищений.

Возбуждено несколько уголовных дел. По ряду эпизодов подозреваемые установлены.