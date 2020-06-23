Несколько семей в Карелии наказали за неправильное использование маткапитала

Родители привлечены к ответственности за нарушения законных интересов детей, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Пряжинском районе ряд семей, которым был предоставлен материнский капитал на улучшение жилищных условий, нарушили интересы детей.

Родители купили жилье, однако в общую собственность детей с определением размера долей не оформили.



Нарушители привлечены к ответственности и оштрафованы.

Ранее сообщалось, что законопроект об использовании маткапитала на покупку авто снова обсудят в парламенте Карелии.