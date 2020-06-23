Несколько семей в Карелии наказали за неправильное использование маткапитала

Родители привлечены к ответственности за нарушения законных интересов детей, сообщили в прокуратуре Карелии.
В Пряжинском районе ряд семей, которым был предоставлен материнский капитал на улучшение жилищных условий, нарушили интересы детей.
Родители купили жилье, однако в общую собственность детей с определением размера долей не оформили.
Нарушители привлечены к ответственности и оштрафованы.
Ранее сообщалось, что законопроект об использовании маткапитала на покупку авто снова обсудят в парламенте Карелии.
Комментарии