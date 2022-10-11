Несколько стволов изъяли у жителей Карелии бойцы Росгвардии

Сотрудники Росгвардии за неделю составили 9 протоколов об административных нарушениях, сообщили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии, сотрудники и военнослужащие управления вместе с сотрудниками МВД за минувшую неделю провели 51 проверку обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Жители Карелии добровольно сдали сотрудникам и военнослужащим Росгвардии 22 единицы оружия. В 9 случаях росгвардейцы составили протоколы об административных нарушениях, а также изъяли 4 единицы оружия.

Ранее бойцы Росгвардии задержали мужчину, попавшегося на краже тушенки — оказалось, что житель Петрозаводска находился в розыске.