Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Карелии

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила подробности аварии поезда в Суоярвском районе Карелии.

ЧП произошло сегодня около 6 часов утра. На подъездном пути станции Лахколамен с рельсов сошли два порожних вагона и передняя тележка третьего вагона.

«В настоящее время проводятся работы по подъему вагонов на рельсы, пострадавших нет, ущерба окружающей среде не имеется, движение поездов не приостанавливалось. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, даст оценку действиям ответственных, при наличии оснований примет меры», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 12 мая на станции Заделье Кондопожского района сошли с рельсов 19 порожних вагонов грузового поезда №2114. В результате было повреждено 3 станционных железнодорожных пути длиной около 250 метров, электроопора № 7, произошел обрыв контактной сети. Причинен материальны ущерб организации-владельцу вагонов на сумму 15 миллионов рублей.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.