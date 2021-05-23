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Следком возбудил уголовное дело по факту схода 19 пустых вагонов грузового поезда в Карелии

Новости. Общество
08:05, 24 Мая 2021
фото: © пресс-служба ГУ МЧС РФ по Карелии

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», сообщили в Следственном комитете.

Мурманский отдел Северо-Западного следственного управления на транспорте Следкома России возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) по факту схода 19 порожних вагонов на станции Заделье в Кондопожском районе Карелии. Об этом сообщили в Следственном комитете.  

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22.05.2021 10:09

© Пресс-служба МЧС России/ТАСС

Следствием установлено, что около 14:00 12 мая 2021 года на станции Заделье Кондопожского района Карелии произошел сход 19 порожних вагонов «Хопер» грузового поезда №2114 под управлением локомотивной бригады в составе машиниста и помощника машиниста.

В результате схода повреждено 3 станционных железнодорожных пути длиной около 250 метров, электроопора № 7, произошел обрыв контактной сети. Причинен материальны ущерб организации-владельцу вагонов на сумму 15 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу проведены осмотры места происшествия, изъята техническая документация и документация, подтверждающая должностное положение лиц, ответственных за текущее содержание и ремонт путей. Решается вопрос о назначении технической судебной экспертизы.

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Комментарии

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кир
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