Несколько волос с головы Курта Кобейна продали на аукционе за миллион рублей

Шесть волос с головы лидера группы Nirvana Курта Кобейна продали на онлайн-аукционе торгового дома Iconic Auctions.

Соответствующая информация появилась на Daily Mail. Об этом пишет Лента.ру.

Торги состоялись в субботу, 15 мая. Согласно материалу, всего покупателям были доступны шесть светлых волос, которые хранились в пластиковом прозрачном пакете. В комплекте вместе с ними находились фотографии, на которых музыканту обрезает пряди его подруга и доверенное лицо Тесса Осборн (Tessa Osbourne).

Первоначальная цена лота составляла 2,5 тысячи долларов (184 тысячи рублей), однако в конечном счете покупатель, имя которого не раскрывается, приобрел его за 14,1 тысячи долларов (миллион рублей). Отмечается, что всего на торгах было предложено 14 денежных ставок.

Известно, что волосы рок-певца хранились у коллекционера волос знаменитостей Николь Деполо (Nicole DePolo). По ее словам, Тесса Осборн передала их ей после смерти Кобейна в 1994 году. Она также предоставила снимки в качестве доказательства подлинности волос.

Курт Кобейн скончался 5 апреля 1994 года в Сиэтле, С. А. Официальной причиной смерти музыканта называют самоубийство.

В июне прошлого года гитару Кобейна продали на одном из аукционов в США за рекордные шесть миллионов долларов (443 миллиона рублей). К электроакустическому инструменту прилагался оригинальный кейс. На гитаре Martin D-18E Кобейн играл на концерте MTV Unplugged In New York в ноябре 1993 года, примерно за пять месяцев до своей смерти.