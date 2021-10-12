Несколько жителей Карелии добровольно перевели неизвестным более миллиона рублей

Самой старшей из пострадавших от дистанционных мошенников 82 года, самой молодой — 30 лет, сообщили в МВД Карелии.

Одна из потерпевших, 82-летняя жительница Медвежьегорска, обратилась в полицию после того, как перевела на неизвестный счёт 175 тысяч рублей. Женщину долго обрабатывали по телефону неизвестные, пугая тем, что ее деньги якобы хотят похитить банковские работники, которых необходимо разоблачить. Звонки поступали более чем с 30 различных номеров. В результате пенсионерка приобрела вместо старого телефона новый смартфон, установила программу и перевела неизвестным деньги. В настоящее время по статье «мошенничество» возбуждено уголовное дело.

Еще одной жертвой телефонных аферистов оказалась 66-летняя сегежанка. Ее напугали тем, что на имя женщины якобы кто-то пытается оформить кредит. Чтобы исправить ситуацию, женщина взяла в банке кредит — 300 тысяч рублей — и перевела на неизвестный ей банковский счет, прибавив к этой сумме и личные накопления. В итоге сегежанка потеряла более 640 тысяч рублей.

В схожей ситуации оказались и двое жителей Петрозаводска. Так, 30-летняя жительница карельской столицы, чтобы якобы обезопасить свои счета, оформила на себя долговые обязательства в сумме 230 тысяч рублей, 40-летний мужчина — взял кредит на 191 тысяч рублей. В дальнейшем оба перечислили деньги неизвестным. В настоящее время по всем заявлениям полицией проводятся проверки, после чего будут приняты процессуальные решения.