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Несмотря на запрет главы Карелии, сельхозярмарка продолжает работать в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
16:33, 11 Октября 2020
фото: Столица на Онего
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Сельскохозяйственная ярмарка у ТРК "Лотос Плаза" в Петрозаводске вновь открылась для покупателей, несмотря на то, что глава Карелии Артур Парфенчиков приостановил ее работу из-за несоблюдения мер противоэпидемической безопасности.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, сельскохозяйственная ярмарка на площади у ТРК "Лотос Плаза" работает.

"Все продавцы и покупатели в масках, торговые точки обтянуты пленкой, которая имитирует защитный экран, на входе на ярмарочную площадь стоит антисептик для рук, повсюду развешены объявления о необходимости надеть маску, а также предупреждения, что покупателей без масок обслуживать не будут", - рассказал корреспондент "Столицы на Онего".

Напомним, что сельхозярмарка открылась 9 октября, а 10-го ее посетил глава Карелии. Артур Парфенчиков и остался недоволен работой ярмарки, посчитав, что ни посетители, ни продавцы не соблюдают мер противоэпидемической безопасности. В результате поздно вечером в субботу глава принял решение приостановить работу сельхозярмарки и издал об этом распоряжение, указав, что возобновить работу ярмарка сможет лишь после того, как будут устранены нарушения и при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Сегодня ярмарка вновь начала работать. На первый взгляд, нарушения все устранены, но комментария главы Карелии по факту происходящего пока нет.

Ранее сообщалось, что селькохозяйственная ярмарка в Петрозаводске будет работать с 9 до 18 октября с 10.00 до 20.00. На ярмарке можно приобрести мясо, рыбу, молочную продукцию, кондитерские изделия, мед, ягоды и грибы, а также товары для дома и дачи.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-10-11 17:18:52
P. S. Не припомню такой принципиальности от губернатора в Рускеала. Тысячи людей столпились, на вверенной ему территории. Масок ни у кого, включая самого главного. Взял бы и прикрыл мероприятие...
протестанутый
2020-10-11 17:05:52
То-то же. Разом всех построил. Убедились кто здесь власть ?
Leopol'd
2020-10-11 17:03:22
Как обычно, за фантазии чиновников расплачиваться приходится нормальным людям. Фермеры ехали за тысячи км, платили за участие в ярмарке. Организаторы тратили ресурсы. Жители города поверив обещаниям, запланировали выходные.
И вдруг губернатору показалось, что холопы не достаточно ретиво его гениальные идеи воплощают. Взял и запретил... Только все затраты легли на упомянутых выше, а он очередной комплекс продемонстрировал населению.
кир
2020-10-11 17:01:58
Да уж. У продавца маска на лице, а у тетки на подбородке. :)
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