Несмотря на запрет главы Карелии, сельхозярмарка продолжает работать в Петрозаводске (ФОТО)

Сельскохозяйственная ярмарка у ТРК "Лотос Плаза" в Петрозаводске вновь открылась для покупателей, несмотря на то, что глава Карелии Артур Парфенчиков приостановил ее работу из-за несоблюдения мер противоэпидемической безопасности.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, сельскохозяйственная ярмарка на площади у ТРК "Лотос Плаза" работает.

"Все продавцы и покупатели в масках, торговые точки обтянуты пленкой, которая имитирует защитный экран, на входе на ярмарочную площадь стоит антисептик для рук, повсюду развешены объявления о необходимости надеть маску, а также предупреждения, что покупателей без масок обслуживать не будут", - рассказал корреспондент "Столицы на Онего".

Напомним, что сельхозярмарка открылась 9 октября, а 10-го ее посетил глава Карелии. Артур Парфенчиков и остался недоволен работой ярмарки, посчитав, что ни посетители, ни продавцы не соблюдают мер противоэпидемической безопасности. В результате поздно вечером в субботу глава принял решение приостановить работу сельхозярмарки и издал об этом распоряжение, указав, что возобновить работу ярмарка сможет лишь после того, как будут устранены нарушения и при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Сегодня ярмарка вновь начала работать. На первый взгляд, нарушения все устранены, но комментария главы Карелии по факту происходящего пока нет.

Ранее сообщалось, что селькохозяйственная ярмарка в Петрозаводске будет работать с 9 до 18 октября с 10.00 до 20.00. На ярмарке можно приобрести мясо, рыбу, молочную продукцию, кондитерские изделия, мед, ягоды и грибы, а также товары для дома и дачи.