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Несостоявшиеся бизнесмены из Петрозаводска попались на магазинной краже в соседнем городе

Новости. Криминал
14:47, 28 Августа 2020
фото: © shutterstock
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В Кондопоге двое молодых петрозаводчан совершили кражу дорогого алкоголя, чтобы продать его и получить прибыль, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района поступило заявление от работников одного из сельских магазинов. Ночью неизвестные, выломав дверь, похитили дорогой алкоголь. Ущерб от действий злоумышленников превысил 45,7 тыс. рублей.

Оперативники установили, что к совершению кражи причастны двое жителей Петрозаводска – 29 и 28 лет. По словам подозреваемых, ночью они проникли в магазин, собрали бутылки в сумки и ушли к проживающему неподалеку знакомому.

Кражу алкогольной продукции совершили, чтобы перепродать ее и получить прибыль. Большую часть похищенного спиртного мужчины сбыли, незаконно выручив за это около 10 тысяч рублей. Часть употребили самостоятельно.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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Аркадий
2020-08-28 14:54:18
Смотрят телевизор, видят как наверху воруют!?! Решили " начать с малого...."
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