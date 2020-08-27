Несостоявшиеся бизнесмены из Петрозаводска попались на магазинной краже в соседнем городе

В Кондопоге двое молодых петрозаводчан совершили кражу дорогого алкоголя, чтобы продать его и получить прибыль, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района поступило заявление от работников одного из сельских магазинов. Ночью неизвестные, выломав дверь, похитили дорогой алкоголь. Ущерб от действий злоумышленников превысил 45,7 тыс. рублей.

Оперативники установили, что к совершению кражи причастны двое жителей Петрозаводска – 29 и 28 лет. По словам подозреваемых, ночью они проникли в магазин, собрали бутылки в сумки и ушли к проживающему неподалеку знакомому.

Кражу алкогольной продукции совершили, чтобы перепродать ее и получить прибыль. Большую часть похищенного спиртного мужчины сбыли, незаконно выручив за это около 10 тысяч рублей. Часть употребили самостоятельно.

Возбуждено уголовное дело.