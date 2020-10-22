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Несовершеннолетней жительнице Карелии грозит 6 лет лишения свободы за кражу 3,5 тыс. рублей

Новости. Криминал
08:05, 23 Октября 2020
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Артем Геодакян
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В Кондопоге 17-летняя девушка перевела с чужого телефона себе 3,5 тысячи рублей и стала фигуранткой уголовного дела, сообщил в Следкоме Карелии.

Следком в Кондопоге возбудил уголовное дело в отношении 17-летней девушки, подозреваемой в совершении кража с банковского счета.

По версии следствия, несовершеннолетняя, находясь в Кондопоге, воспользовалась чужим мобильным телефоном и с его помощью перевела с банковского счета его владельца на другой банковский счет более 3,5 тыс. рублей, которые похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему материальный ущерб.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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