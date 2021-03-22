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Несовершеннолетний пропал в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Происшествия
12:39, 23 Марта 2021
фото: © МВД Карелии
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Полиция просит помочь в розыске пропавшего подростка, передает МВД Карелии.

Отдел полиции  Петрозаводска разыскивает Захара Е. 2004 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 17 марта.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы русые, обрит налысо, был одет в черную куртку, темно-зеленые брюки с накладными карманами, обут в красные кроссовки.

Всех, располагающих значимой информацией о разыскиваемом, полиция просит незамедлительно сообщить сведения по телефону: +7-981-402-06-14 или 02 (с мобильного 102).

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