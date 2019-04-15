В Карелии 17-летний подросток пострадал при столкновении двух иномарок

В Олонецком районе 23-летний и 17-летний молодые люди получили травмы в аварии, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье, 14 апреля, в 18.30 в Олонецком районе на 283 км автодороги "Кола" 23-летний водитель автомобиля Chevrolet, выезжая со второстепенной дороги на главную совершил столкновение с автомобилем Mercedes.

В результате ДТП травмы получили два человека: водитель автомобиля Chevrolet и его 17-летний пассажир. Пострадавшим оказана медицинская помощь.