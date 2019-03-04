Несовершеннолетняя петрозаводчанка обокрала сожителя матери

Девочка украла одежду, деньги и ключи от автомобиля, сообщили в МВД Карелии.

Ночью 2 марта с заявлением о краже в полицию Петрозаводска обратился 39-летний горожанин. Он сообщил, что поздним вечером вернулся домой и обнаружил, что из квартиры похищены 10 тысяч рублей, куртка, две рубашки и ключи от автомобиля.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила обстоятельства случившегося и подозреваемую, несовершеннолетнюю дочь сожительницы потерпевшего.

По версии оперативников, в тот вечер девушка отдыхала в одном из кафе, где познакомилась с молодым человеком. Она сказала, что у нее есть машина и предложила покататься по городу. Новый приятель согласился. Пока гражданин ждал ее у подъезда, девушка поднялась в квартиру и похитила имущество. После этого молодые люди прогулялись по району и направились к гаражу, где их уже ждали полицейские.

На девочку завели уголовное дело. Ранее не судимой фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.