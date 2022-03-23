В Карелии открыли счет для оказания помощи семьям военнослужащих-участников спецоперации на Украине

Об этом рассказала на своей странице в соцсети сопредседатель регионального отделения ОНФ, депутат Заксобрания Карелии Анна Лопаткина.

Как пояснила Анна Лопаткина, глава Карелии Артур Парфенчиков лично передал гуманитарную помощь для жителей народных республик Донбасса в пункт сбора, который расположился на базе регионального исполкома Народного фронта. И отметил, что к нему обращаются представители бизнеса, жители республики, которые хотели бы оказать помощь семьям военнослужащих — участников специальной операции.

Артур Парфенчиков предложил рассмотреть возможность открытия специального счета одним из Благотворительных фондов Карелии.

Как пояснила Анна Лопаткина, это предложение было реализовано. Благотворительный фонд «Живой город», создал специальную программу и открыл счет (с реквизитами можно ознакомиться на странице депутата https://vk.com/annalopatkinakarelia?w=wall7201401_13880%2Fall).

Одним из первых финансовую помощь семьям военнослужащих оказал сам Артур Парфенчиков.