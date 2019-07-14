Нет угрозы срыва авиасообщения с Петрозаводском в разгар сезона отпусков, отметили в Минтрансе Карелии

Достигнута договоренность о переносе сроков ремонтных работ без закрытия аэропорта, сообщили в Минтрансе Карелии.

Ранее сообщалось, что авиасообщение с Петрозаводском может быть сорвано в августе из-за ремонта взлетной полосы аэрокомплекса "Бесовец". Работы проводит Минобороны.

Депутат Валентина Пивненко обратилась к представителям карельского правительства с требованием вмешаться в ситуацию, которая грозит срывами отпусков граждан и проблемами для авиакомпаний.

"Что предпринимает правительство на те действия, которые предполагает министерство обороны по проведению работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы? Дело в том, что эти работы министерство обороны планирует проводить с первого августа по 31 августа, и неоднократно с марта месяца уведомляло об этом правительство республики Карелия. Это следует закрытие вообще авиационного сообщения", - сказала Валентина Пивненко.

В Минтрансе Карелии сообщили, что ремонтные работы в аэропорту "Петрозаводск" не повлияют на график рейсов.

"Во втором полугодии 2019 года запланирован ремонт взлетно-посадочной полосы. Однако, учитывая сезон отпусков, достигнута договоренность о переносе сроков ремонтных работ без закрытия аэропорта. Таким образом, авиарейсы будут выполняться согласно расписанию", – отмечается в сообщении.