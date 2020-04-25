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Нетрезвый водитель остановлен сотрудниками ГИБДД Карелии в городе бумажников

Новости. Происшествия
10:34, 26 Апреля 2020
фото: ГИБДД Карелии
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В Кондопоге остановлен водитель с признаками алкогольного опьянения, сообщил в ГИБДД Карелии.

Так, 25 апреля в Кондопоге на Октябрьском шоссе автоинспекторы отстранили от управление водителя с признаками опьянения. Однако мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование, что стало поводом привлечения его к административной ответственности.

Нарушителю предстоит понести наказание в виде наложения административного штрафа в размере 30тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

"Не позволяйте алкоголю управлять вами!" - советует ГИБДД.

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