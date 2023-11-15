Нетрезвый житель Карелии после застолья угнал и разбил машину соседа

Житель Прионежского района не только угнал автомобиль, но и попал на нем в ДТП.

Сентябрьским вечером он помог своему соседу наколоть дров, и тот потом пригласил к столу. За ужином мужчина выпил, а потом ушел домой. Спустя некоторое время в поисках алкогольных напитков он снова наведался к соседу. Хозяин уже спал, а дверь не была заперта. Обвиняемый проник в прихожую и из кармана куртки взял ключи от машины. На ней он собирался доехать до магазина. По дороге горе-водитель не справился с управлением и въехал в опору уличного освещения. В результате дорожного происшествия нетрезвый мужчина получил небольшие травмы и сильно разбил угнанный автомобиль.

Потом житель Прионежья лег на заднее сиденье и уснул, где его и нашел владелец автомобиля. Обвиняемый испугался и убежал. Полицейские его нашли у сожительницы. Злоумышленника задержали.