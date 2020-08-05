Двое рецидивистов пытались взломать банкомат в Карелии (ВИДЕО)

Инцидент произошел в середине апреля в поселке Пиндуши Медвежьегорского района, сообщили в МВД Карелии.

Ночью в одном из магазинов поселка сработала сигнализация – неизвестные разбили стекло и проникли внутрь. Целью злоумышленников стал банкомат, но довести задуманное до конца они так и не смогли.

По факту покушения на кражу в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело.

Подозрения пали на двух ранее судимых местных жителей 33 и 29 лет.

Мужчины дали признательные показания.

Они тщательно готовились к преступлению, но взломать банкомат так и не смогли.

Сейчас жители Карелии находятся под стражей.

Следствие продолжается.

Ранее петрозаводчанка забыла "первую пенсию" в банкомате.