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Двое рецидивистов пытались взломать банкомат в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Криминал
13:13, 06 Августа 2020
фото: © кадр из видео/МВД Карелии
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Инцидент произошел в середине апреля в поселке Пиндуши Медвежьегорского района, сообщили в МВД Карелии.

Ночью в одном из магазинов поселка сработала сигнализация – неизвестные разбили стекло и проникли внутрь.  Целью злоумышленников стал банкомат, но довести задуманное до конца они так и не смогли.

По факту покушения на кражу в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело.

Подозрения пали на двух ранее судимых местных жителей 33 и 29 лет.

Мужчины дали признательные показания.

Они тщательно готовились к преступлению, но взломать банкомат так и не смогли.

Сейчас жители Карелии находятся под стражей.

Следствие продолжается.

Ранее петрозаводчанка забыла "первую пенсию" в банкомате.

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Комментарии

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Вася
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Довела бабка Валя народ до греха.
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