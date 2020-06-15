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Петрозаводчанка забыла "первую пенсию" в банкомате

Новости. Криминал
16:01, 15 Июня 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Женщина забыла 18 тысяч рублей в банкомате, снимая их с карточки, сообщили в пресс-службу Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

К сотрудникам транспортной полиции на железнодорожном вокзале Петрозаводска с просьбой о помощи обратилась 52-летняя горожанка.

Женщина рассказала, что снимала наличные своей первой пенсии в вестибюле вокзала и забыла их. Вернувшись через несколько минут к терминалу, денег не обнаружила.

Спустя полтора часа оперативники позвонили ей и сообщили, что нашли забытые ею купюры.

Петрозаводчанка поблагодарила полицейских.

Ранее офицер Минобороны обокрал банкомат в центре Петрозаводска.

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Комментарии

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кир
2020-06-15 16:55:01
Сказки сказывают. Не так всё было.
zanoza
2020-06-15 16:44:43
Ну вот,есть же честные полицейские :)
Гость
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