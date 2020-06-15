Петрозаводчанка забыла "первую пенсию" в банкомате

Женщина забыла 18 тысяч рублей в банкомате, снимая их с карточки, сообщили в пресс-службу Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.
К сотрудникам транспортной полиции на железнодорожном вокзале Петрозаводска с просьбой о помощи обратилась 52-летняя горожанка.
Женщина рассказала, что снимала наличные своей первой пенсии в вестибюле вокзала и забыла их. Вернувшись через несколько минут к терминалу, денег не обнаружила.
Спустя полтора часа оперативники позвонили ей и сообщили, что нашли забытые ею купюры.
Петрозаводчанка поблагодарила полицейских.
Ранее офицер Минобороны обокрал банкомат в центре Петрозаводска.
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