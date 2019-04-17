Неудачный обгон на трассе в Карелии привел к ДТП с пострадавшими

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В Питкярантском районе столкнулись иномарка и УАЗ, сообщили в ГИБДД Карелии.
Во вторник 16 апреля в 17.00 в Питкярантском районе на 327 км автодороги А-121 "Сортавала" 39-летний водитель автомобиля Toyota Camry при совершении манёвра обгон совершил столкновение с автомобилем "УАЗ", который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП травмы получили 2 человека: 23-летний водитель автомобиля "УАЗ" и 60-летний пассажир автомобиля Toyota.
Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь.
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