Неуловимый вандал, разрисовавший здания в городе Карелии, пойман

В Костомукше удалось задержать вандала, которого искали с марта.
С середины марта в местное отделение полиции поступило три сообщения о появлении надписей и рисунков на зданиях Костомукши, сообщает издание "64 параллель онлайн".
Сотрудники правоохранительных органов провели проверку и установили подозреваемого – 27-летнего костомукшанина. Он признал вину.
Материалы проверки направлены в административную комиссию округа, которая примет решение о привлечении мужчины к ответственности, информирует издание.
Ранее сообщалось, как в марте в Костомукше искали вандалов, испортивших здание одного из сетевых магазинов.
Комментарии