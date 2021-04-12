Неуловимый вандал, разрисовавший здания в городе Карелии, пойман

В Костомукше удалось задержать вандала, которого искали с марта.

С середины марта в местное отделение полиции поступило три сообщения о появлении надписей и рисунков на зданиях Костомукши, сообщает издание "64 параллель онлайн".

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку и установили подозреваемого – 27-летнего костомукшанина. Он признал вину.

Материалы проверки направлены в административную комиссию округа, которая примет решение о привлечении мужчины к ответственности, информирует издание.

Ранее сообщалось, как в марте в Костомукше искали вандалов, испортивших здание одного из сетевых магазинов.