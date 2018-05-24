Неуравновешенный житель Петрозаводска зарубил топором родного брата

В Петрозаводске суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, зарубившего топором родного брата, сообщает региональный СКР.

По версии следствия, 15 марта 46-летний житель Петрозаводска, живший вместе с братом, в ходе ссоры напал на него с топором и несколько раз ударил по голове и шее. Родственник скончался от полученных травм.

Злоумышленник был взят под стражу.

"Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы мужчина страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - отмечается в сообщении.

Уголовное дело будет направлено в суд для применения в отношении обвиняемого принудительных мер медицинского характера.