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Невакцинированным школьникам и студентам надо запретить учиться, считает сенатор

Новости. Общество
16:22, 02 Июля 2021
фото: © EPA-EFE/BIONTECH SE

Тем, кто принял решение не проходить вакцинацию от COVID-19, может быть отказано в поступлении в учебные заведения или в продолжении учебы, поскольку такие люди могут спровоцировать вспышку коронавируса.

Об этом заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.

По его словам, невакцинированный человек имеет высокий риск спровоцировать вспышку заболевания в учебном учреждении.

«Поэтому людям, воспользовавшимся своим правом отказа от прививки, придется учесть интересы окружающих и подождать улучшения эпидобстановки. На тех же основаниях может быть отказано в поступлении в учебные заведения или в продолжении учебы», — сказал сенатор.

Какими законами он это объясняет, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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zanoza
2021-07-02 16:58:36
Так нет же вакцины!
кир
2021-07-02 16:29:45
Большевики смогли справиться с массированным нападением немцев и финнов на нашу страну. А вы с инфекцией не справляетесь, - сказал практикующий кот-врач.
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