Невакцинированным школьникам и студентам надо запретить учиться, считает сенатор

Тем, кто принял решение не проходить вакцинацию от COVID-19, может быть отказано в поступлении в учебные заведения или в продолжении учебы, поскольку такие люди могут спровоцировать вспышку коронавируса.
Об этом заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.
По его словам, невакцинированный человек имеет высокий риск спровоцировать вспышку заболевания в учебном учреждении.
«Поэтому людям, воспользовавшимся своим правом отказа от прививки, придется учесть интересы окружающих и подождать улучшения эпидобстановки. На тех же основаниях может быть отказано в поступлении в учебные заведения или в продолжении учебы», — сказал сенатор.
Какими законами он это объясняет, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».
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