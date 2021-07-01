Невакцинированным школьникам и студентам надо запретить учиться, считает сенатор

Тем, кто принял решение не проходить вакцинацию от COVID-19, может быть отказано в поступлении в учебные заведения или в продолжении учебы, поскольку такие люди могут спровоцировать вспышку коронавируса.

Об этом заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.

По его словам, невакцинированный человек имеет высокий риск спровоцировать вспышку заболевания в учебном учреждении.

«Поэтому людям, воспользовавшимся своим правом отказа от прививки, придется учесть интересы окружающих и подождать улучшения эпидобстановки. На тех же основаниях может быть отказано в поступлении в учебные заведения или в продолжении учебы», — сказал сенатор.

Какими законами он это объясняет, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».