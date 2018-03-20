Невеста Тимати приехала худеть в Карелию

Подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова отправилась в клинику "Кивач", чтобы "почистить" организм и немного похудеть.

Как пишет издание "7 дней.ру", обладательница фигуры мечты в компании своей подруги, создательницы собственного фитнес-проекта, отправилась в детокс-клинику. Анастасия Решетова выбрала для своих целей клинику в Карелии, недалеко от Онежского озера. Стоимость недельной детокс-программы тут начинается от 170 тысяч рублей.

"Этой поездки я ждала больше всего, — цитирует "7 дней.ру" Решетову. — Я была в этой клинике и раньше, но на 10 дней еду впервые".

Подписчики модели не оценили ее откровений. Все решили, что уж что-то, а худеть Анастасии точно незачем. Некоторые даже вспомнили, что раньше Решетова так доводила себя голоданием, что у нее начинались приступы булимии.

Поклонники невесты Тимати надеются, что на сей раз целью модели является именно оздоровление организма, а не экстремальное похудение.