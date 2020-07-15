Невнимательность пенсионерке в Петрозаводске обошлась в 39 тысяч рублей

Со счета 68-летней петрозаводчанки мошенники списали деньги, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 68-летняя пенсионерка. Она сообщила, что с ее банковского счета исчезли 39 000 рублей. При этом никаких переводов женщина не осуществляла.

Полицейские выяснили, что при подключении услуги удаленного доступа к счету пенсионерка ошиблась одной цифрой в номере телефона. Таким образом, вся информация о движении ее средств стала поступать постороннему человеку. Под подозрением оперативников оказался 23-летний петрозаводчанин. Он дал признательные показания и рассказал, что перевел чужие деньги на свою карту, а затем потратил их на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

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