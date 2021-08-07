Невнимательность стала вероятной причиной нелепого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

В центре карельской столицы столкнулись два автомобиля: один из автомобилистов «догнал» другого на повороте.
Авария произошла в субботу, седьмого августа, на пересечении проспекта Ленина и улицы Шотмана. Об этом информирует паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Один из автомобилистов поворачивал с проспекта Ленина на улицу Шотмана. Он остановился на перекрестке. Второй водитель ехал следом и врезался сзади.
Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения компании «Ситилинк».
Ранее сообщалось, как два автомобиля чудом разминулись на перекрестке в Петрозаводске.
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