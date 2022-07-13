Невыплаченные алименты превратили жителя Карелии в фигуранта уголовного дела

В Сортавале местный житель задолжал по алиментам более одного миллиона рублей и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов Сортавалы на исполнении находится производство о взыскании с местного жителя задолженности по алиментам на содержание двоих детей в размере 1,2 млн рублей.

По информации приставов, должник мер к оплате задолженности по алиментам не принимал, поэтому в рамках исполнительного производства два раза был привлечен к административной ответственности и два раза к уголовной.

После уголовного наказания должник полностью поменял свою позицию. На сегодняшний день алименты им выплачиваются ежемесячно. Кроме того, неплательщик принял меры к официальному трудоустройству и теперь из его заработной платы ежемесячно производятся удержания.