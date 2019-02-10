Незаконная переправа обнаружена в районе Беломорско-Балтийского канала

В Беломорском районе спасатели обнаружили нелегальную ледовую переправу, сообщает ГУМЧС по Карелии.

Факт был выявлен во время патрулирования акватории Сорокской губы Белого моря, 19 шлюза Беломоро-Балтийского канала и реки Выг.

"Была выявлена незаконная ледовая переправа автотранспорта через Беломорско-Балтийский канал в районе улицы Водников в городе Беломорск. Знаки о запрете выезда на лёд, установленные администрацией в данном месте, исчезли. Администрация Беломорского района сообщила, что данная незаконная ледовая переправа будет закрыта в ближайшее время, исчезнувшие знаки будут установлены на старые места", - говорится в сообщении.

Напомним, что за выезд на автомобилях на лед водоемов жители Карелии и гости республики могут быть оштрафованы от 1 до 3 тысяч рублей.