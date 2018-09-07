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Новости. Экономика
12:00, 07 Сентября 2018

"Нежелание инвестировать в молочное животноводство не свидетельствует о серьезных планах"

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Министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов прокомментировал федеральному изданию ситуацию вокруг Олонецкого молочного комбината.

По словам руководителя регионального министерства сельского хозяйства и одновременно вице-премьера карельского правительства Владимира Лабинова, директор предприятия из Олонца Галина Ширшина действительно обращалась в ведомство с предложением выкупить помещения комбината (все внутреннее оборудование и так уже находится в частной собственности). Министерство в ответ сообщило, что готово продать государственную собственность, но только вместе с Ведлозерским совхозом, расположенным в соседнем районе и находящимся не в самом лучшем состоянии. Замысел региональный властей прост: чтобы развивать молочное производство в Карелии, нужно больше сырья, а кому, как не успешным предприятиям заниматься расширением сырьевой базы. Тем не менее, владельцы комбината не проявили интереса к такой сделке, пишет федеральное издание SM News.

  • Нежелание инвестировать в молочное животноводство не свидетельствует о серьезных планах развития молочного бизнеса как такового. Поэтому логика "мы хотим развиваться, но нам не дают" противоречит отказу на наше предложение о покупке Ведлозерского совхоза", — считает Владимир Лабинов.

Как сообщает издание, молочный скандал разгорелся в Карелии в конце августа. Началось все с того, что руководство Олонецкого молококомбината заявило о том, что правительство Карелии отказывается продавать здание комбината, договор аренды на которое истекает в 2020 году.

Масла в огонь подлило то, что у руля комбината стоит некогда оппозиционный мэр столицы Карелии Галина Ширшина, а собственник предприятия – известный в республике предприниматель Василий Попов, обвиняемый в мошенничестве, заочно арестованный в России и получивший политическое убежище в Финляндии.

Подробнее – в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
goo
2018-09-07 13:16:03
С каких таких счастливых щей молочные комбинаты должны покупать производителей сырья, тем более убыточных? Этот господин ничего не понимает в рыночной экономике.
Гарик
2018-09-07 13:31:27
goo, Зато просекает в политике .)))
Leopol'd
2018-09-07 12:57:50
Возможно я не в курсе, но каким молочным стадом владеет "славмо"? И какое животноводческое хозяйство выкупают новые инвесторы в Медвежегорске?
Чинуша
2018-09-07 12:57:47
А что хоть хорошего сделано этим министром со своим министерством за полбора года пребывания в Карелии . Да ,ничего !!!!!!!!!!! Пустота . На памяти только Пряжинский голодомор .
Гражданин
2018-09-07 12:38:20
Ну почему бы тогда министру после работы не убирать в каком нибудь свинарнике за животными или косить траву для заготовки кормов.
Замысел народа прост: чтобы у всех все было хорошо в Карелии, нужно больше работать руками, а кому, как не успешным министрам показывать пример, причем бесплатно.
sherhan2
2018-09-07 12:25:04
Решили СССР вспомнить? Товар в нагрузку,так сказать?Лишь бы самим не работать? Дядя-предприниматель пусть на свои плечи возмет разруху,вами устроенную? Ну-ну.
Гость
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