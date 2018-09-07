Министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов прокомментировал федеральному изданию ситуацию вокруг Олонецкого молочного комбината.

По словам руководителя регионального министерства сельского хозяйства и одновременно вице-премьера карельского правительства Владимира Лабинова, директор предприятия из Олонца Галина Ширшина действительно обращалась в ведомство с предложением выкупить помещения комбината (все внутреннее оборудование и так уже находится в частной собственности). Министерство в ответ сообщило, что готово продать государственную собственность, но только вместе с Ведлозерским совхозом, расположенным в соседнем районе и находящимся не в самом лучшем состоянии. Замысел региональный властей прост: чтобы развивать молочное производство в Карелии, нужно больше сырья, а кому, как не успешным предприятиям заниматься расширением сырьевой базы. Тем не менее, владельцы комбината не проявили интереса к такой сделке, пишет федеральное издание SM News.

Нежелание инвестировать в молочное животноводство не свидетельствует о серьезных планах развития молочного бизнеса как такового. Поэтому логика "мы хотим развиваться, но нам не дают" противоречит отказу на наше предложение о покупке Ведлозерского совхоза", — считает Владимир Лабинов.

Как сообщает издание, молочный скандал разгорелся в Карелии в конце августа. Началось все с того, что руководство Олонецкого молококомбината заявило о том, что правительство Карелии отказывается продавать здание комбината, договор аренды на которое истекает в 2020 году.

Масла в огонь подлило то, что у руля комбината стоит некогда оппозиционный мэр столицы Карелии Галина Ширшина, а собственник предприятия – известный в республике предприниматель Василий Попов, обвиняемый в мошенничестве, заочно арестованный в России и получивший политическое убежище в Финляндии.

Подробнее – в материале издания.